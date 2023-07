Calciomercato Juventus, clamoroso inserimento per l’attaccante ex Inter

La Juventus vuole un attaccante per completare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri nella prossima stagione: le ultime notizie di mercato riportano di un clamoroso inserimento addirittura per Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito annuale all’Inter.

Calciomercato Juventus, i bianconeri contattano il Chelsea per Lukaku

Come riporta il Corriere dello Sport, non c’è solo l’Inter su Romelu Lukaku. Da giorni, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore, sul giocatore c’è anche la Juventus. A lavorare alla trattativa un emissario del club bianconero con il parere, ovviamente favorevole, di Max Allegri. La Juventus ha già parlato con il Chelsea perché Lukaku è un nome che interessa concretamente e visto che l’Inter fatica a chiudere per l’acquisto a titolo definitivo i bianconeri sono pronti al clamoroso sorpasso.