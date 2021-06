Calciomercato Juventus

A Torino si inizia a fare sul serio per il prossimo calciomercato. La Juventus ha intenzione di rivoluzionare il proprio organico per tornare competitiva grazie anche al ritorno di Max Allegri in panchina. Intanto sembra vicino la messa a segno del colpo di mercato a zero spese.

Calciomercato Juventus, arriva Ousmane Dembele

Questo è un nome che la Vecchia Signora insegue da tempo, parliamo di Ousmane Dembele. L’esterno d’attacco francese si è rivelato un elemento importante per Koeman nella scorsa stagione. Il 24enne blaugrana è un calciatore su cui il Barcellona sembra avere intenzione di puntare nel prossimo futuro, ma gli scenari di calciomercato potrebbero portarlo lontano dal club blaugrana.

A Barcellona c’è spazio, ma non abbastanza, o almeno non quanto piacerebbe a Dembele. Questa triste, ma reale prospettiva, fa parlare da mesi di un addio sempre più vicino. I club interessati sono aumentati negli ultimi mesi, tra questi anche il Milan. Il contratto del campione del mondo nel 2018 con la Nazionale francese con il Barça scadrà nel giugno del 2022, anno in cui potrebbe partire a parametro zero. Ma la Juventus osserva e spera di portare a Torino quanto prima l’attaccante.