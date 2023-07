Calciomercato Juventus, derby di mercato per Carlos Augusto: la situazione

Concorrenza da derby per la Juventus interessata al profilo di Carlos Augusto del Monza

È chiaro a chiunque che la Juventus, oltre che ad una totale inversione di marcia che permetta di non replicare le ultime deludenti stagioni, abbia un forte bisogno di puntellare alcune zone del campo. Il ruolo del terzino sinistro, ad oggi occupato da Alex Sandro, ormai alla sua nona stagione in bianconero, necessita di un altro profilo e la Juventus, grazie al lavoro della nuova dirigenza, proverà a piazzare un colpo di livello per Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, anche Torino e Inter su Carlos Augusto

Secondo quanto riferito da La Stampa anche il Torino sarebbe sulle tracce di Carlos Augusto, laterale mancino brasiliano del Monza che ha fatto benissimo nell’ultima stagione di Serie A e che piace molto alla dirigenza della Juve. I granata partono per ovvi motivi in svantaggio nella corsa con Inter e Juventus.