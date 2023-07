Calciomercato Juventus, è ora di completare la rosa: Giuntoli vola a Londra

Il mercato della Juventus non dorme mai, anzi è in continuo movimento per capire se l’ipotetica cessione di Vlahovic può muovere le acque. Intanto, Giuntoli, cerca di completare la rosa come meglio può e secondo le indicazioni di Allegri e, proprio quest’ultimo pare abbia dato direttive precise sull’esterno da inserire in rosa.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Castagne

Il nuove ds della Juventus, Giuntoli, è partito immediatamente per Londra per cercare di chiudere per l’esterno del Leicester, Timothy Castagne. Il giocatore belga ha un valore che si aggira attorno ai 15 milioni di euro e potrebbe essere un’ottima occasione per i bianconeri. Attenzione al pressing del Fulham.