Calciomercato Juventus, due big europee sull’esterno: i bianconeri vogliono 70 milioni di euro

Federico Chiesa è un giocatore molto importante per la Juventus. È un attaccante esterno veloce, tecnico e con un buon senso del gol. È in grado di creare pericoli sia per sé che per i compagni, e può essere determinante in entrambe le fasi di gioco. E’ un giocatore che può fare la differenza in ogni partita e lo si è visto ieri nel match contro la Lazio. È un giocatore completo, che può essere pericoloso in qualsiasi situazione. È un giocatore che i bianconeri devono assolutamente tenere in considerazione per il futuro, che potrebbe essere messo a rischio in caso arrivino offerte importanti.

Calciomercato Juventus, Atletico Madrid e Manchester United sul giocatore

Manchester United ed Atletico Madrid starebbero monitorando la sua situazione contrattuale con la Juventus. Chiesa, infatti, vorrebbe guadagnare di più, e, qualora la Vecchia Signora non lo dovesse accontentare, si aprirebbero scenari di addio, con i bianconeri intenzionati comunque ad ascoltare proposte per il cartellino non al di sotto dei 70 milioni di euro.