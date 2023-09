Calciomercato Juventus, futuro ancora in bilico per Rugani: cessione o rinnovo a cifre contenute?

In casa Juventus si continua a lavorare al futuro di Daniele Rugani. Il calciatore piace da sempre ad Allegri ed è considerato la prima alternativa a Bremer anche se i bianconeri vogliono risistemare i conti, visti gli alti ingaggi avuti fino ad ora.

Calciomercato Juventus, Rugani resta?

E proprio per questo si sta cercando di abbassare gli ingaggi, e uno dei primi potrebbe essere quello del difensore, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Rinnovo o cessione per il calciatore ex Empoli, che piace però sempre alla Lazio di Sarri, che dopo il tentativo per Bonucci, ora potrebbe riallenare di nuovo con se il difensore classe 1994.