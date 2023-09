Calciomercato Juventus, Giuntoli si muove per gennaio: il centrocampista nel mirino

Bisogna ancora capire come andrà a finire la storia di Paul Pogba, riguardo al doping. Il giocatore francese verrà sicuramente allontanato dal rettangolo di gioco per almeno un anno ed i bianconeri dovranno muoversi sul mercato per trovare il sostituto giusto da regalare ad Allegri.

Calciomercato Juventus, Konè per il futuro

Manu Koné, centrocampista del Borussia Moncheglabach è il giocatore preferito dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. I bianconeri, infatti, pensano a lui per gennaio come sostituto di Paul Pogba.