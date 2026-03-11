Calciomercato Juventus, i sei nomi per ricominciare: le idee di mercato di Luciano Spalletti

Il calciomercato Juventus inizia già a prendere forma prima dell’apertura della finestra estiva. Mentre la società sta lavorando ai rinnovo, in arrivo quello di Luciano Spalletti e, molto probabilmente, anche a quello di Dusan Vlahovic, si pensa anche a chi dovrà arrivare. Diversi i nomi sui quali lavorerà la Juve che piacciono tanto a mister Spalletti.

Calciomercato Juventus, i nomi che piacciono a Spalletti

La Juventus inizia a fare anche i conti con il fine stagione, dove conta che i prestiti con diritto di riscatto di Douglas Luiz e Nico Gonzalez possano trasformarsi in cessioni definitive, in modo da poter recuperare rispettivamente 25 milioni dall’Aston Villa e addirittura 32 dall’Atletico Madrid. Due incassi importanti che potrebbero servire per nuovi investimenti. Per le novità i nomi sono già pronti. Tutti paramentri zero: da Senesi (Bornemouth) a Goretzka (Bayern Monaco), passando per Bernardo Silva (Manchester City) e Celik (Roma).

Prevista una piccola rivoluzione per l’estate. L’obiettivo è inserire sei nuovi profili per aumentare competitività sia in Italia che in Europa. Piacciono soprattutto le occasioni a zero come Marcos Senesi e Zeki Çelik, mentre per il salto di qualità i nomi sono Randal Kolo Muani, Ederson e Leon Goretzka, con alternative come Franck Kessié e Jean-Philippe Mateta. Nomi che piacciono a Spalletti.