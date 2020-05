Arthur alla Juve? Parola all’agente

Il nome di Arthur è stato accostato alla Juve, il centrocampista del Barcellona obiettivo per sostituire Pjanic. Possibile scambio proprio tra Juve e Barca, con Arthur pronto a vestire bianconero mentre Pjanic diventerebbe il nuovo metronomo del Barca. Tuttavia l’entourage del giocatore ha respinto l’ipotesi di un trasferimento in Italia: “Vuole restare al 100% al Barcellona, non ha alcuna intenzione di cambiare squadra. Non c’è nulla, non ha alcun motivo di trasferirsi in Italia”, le dichiarazioni riportate da ESPN Deportes.