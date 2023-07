Calciomercato Juventus, nuova idea per la fascia destra: Giuntoli cerca il prestito

La Juventus continua a muoversi sul mercato per cercare di rinforzare la rosa nel migliore dei modi. L’obiettivo è quello di svecchiare la squadra e “liberarsi” degli esuberi. Nel frattempo bisognerà individuare i profili giusti da cui ripartire e Giuntoli pare ne abbia trovato uno in Premier League.

Calciomercato Juvenus, obiettivo Castagne del Leicester

La Juventus segue con grande attenzione Timothy Castagne. Il giocatore ex Atalanta viene considerato perfetto come rinforzo per la fascia destra, i bianconeri, tuttavia, non vogliono spendere più di un prestito con 10 milioni di euro per il potenziale riscatto. Tutto nelle mani del Leicester.