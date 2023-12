La Juventus, in occasione delle trattative che si terranno nel mese di gennaio, sta valutando più piste, ma tutte particolarmente costose. La società bianconera, oltre a Phillips del Manchester City e a Teun Koopmeiners dell’Atalanta, avrebbe in mente, come reso noto da TuttoJuve.com, altri nomi: Hojbjerg, Koné e Sudakov.

Juventus | La pista Phillips

Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese, sarebbe un valido elemento di rinforzo per la Juventus in vista del mercato di gennaio. Il giocatore classe 1995, però, come rivelato da Eurosport, vorrebbe restare in Inghilterra; uno dei motivi per cui preferirebbe una squadra di Premier League alla Juve, è che vuole essere presente ai campionati europei del 2024. Phillips quindi terrebbe in considerazione, qualora dovessero arrivare, offerte da club inglesi quali Newcastle, Manchester United e Tottenham.