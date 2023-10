La Juventus ha incontrato la mamma di Adrien Rabiot, Veronique, per discutere del rinnovo di contratto del centrocampista francese. Il centrocampista, che ha un contratto in scadenza nel 2024, ha rinnovato per un altro anno a giugno 2023, ma i bianconeri vorrebbero blindarlo a lungo termine.

Calciomercato Juventus, Rabiot punto fermo

L’incontro, che si è svolto a Torino, è stato positivo e la Juventus ha fatto un’offerta al giocatore. La cifra, però, non è ancora stata resa nota.

Rabiot, che è stato un titolare fisso nelle prime partite di campionato, ha ribadito di voler rimanere in bianconero. Tuttavia, la sua mamma è nota per essere molto esigente e potrebbe chiedere un contratto molto oneroso.

La Juventus, quindi, dovrà trovare un accordo che soddisfi sia il giocatore che la sua famiglia.