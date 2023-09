Calciomercato Juventus, quattro nomi per il centrocampo | I dettagli

Calciomercato Juventus, caccia al dopo Pogba

La questione Pogba potrebbe portare la Juventus a tornare sul mercato. Infatti, qualora venisse confermata la squalifica per doping per il centrocampista francese, la società bianconera comincerà a guardarsi attorno per cercare alternative valide. Secondo quanto riporta Eurosport, al momento, sarebbero quattro i profili finiti sotto la lente dei dirigenti bianconeri.

Torna di moda il nome di Habib Diarra, centrocampista francese, classe 2004, in forza allo Strasburgo, accostato in diverse occasioni al club torinese. Le alternative sono rappresentate da Khéphren Thuram, figlio di Lilian, vecchia gloria della Juventus, fratello di Marcus e calciatore del Nizza, da Emmanuel Kouadio Koné, dal Borussia Monchengladbach, e Lazar Samarzic, di prioprietà dell’Udinese.