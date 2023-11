La Juventus sarebbe interessata all’acquisto di Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto a giugno 2024. Lo spagnolo è un giocatore di grande qualità e esperienza, con un passato in squadre come Barcellona e Bayern Monaco.

È un centrocampista completo, dotato di grande tecnica, visione di gioco e capacità di regia. La Vecchia Signora è alla ricerca di un giocatore in grado di migliorare la qualità del centrocampo e Thiago sarebbe un’ottima opzione. Il giocatore spagnolo potrebbe dare equilibrio alla squadra, oltre a fornire un contributo importante in fase offensiva.

Calciomercato Juventus, tanta la concorrenza per Alcantara

Tuttavia, l’acquisto di Thiago non sarebbe facile. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe chiedere un ingaggio importante. Inoltre, c’è la concorrenza da tenere conto.

In ogni caso, la Juventus è pronta a fare un’offerta per il campione. Il club bianconero ritiene che il giocatore spagnolo possa essere un elemento importante per la squadra e potrebbe tentare di convincerlo a trasferirsi a Torino.