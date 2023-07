Calciomercato Juventus, sfuma l’esterno: rimane in Germania

La nuova Juventus sta cercando di prendere forma ed ora con l’arrivo di Giuntoli, automaticamente, cambiano tutti gli obiettivi. Sul taccuino del nuovo ds, come priorità, c’è una lista di esuberi da vendere ed, inoltre, i possibili acquisti per il futuro. Per quanto riguarda, appunto, il futuro un nome per la fascia era quello di Mazraoui.

Calciomercato Juventus, il Bayern chiude le porte

Accostato alla Juventus come possibile rinforzo per la fascia, Noussair Mazraoui non sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco. come riportato dalla Bild, infatti, il club bavarese non vorrebbe privarsi del marocchino