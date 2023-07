Calciomercato Juventus, si tenta lo scambio col Milan: piace un difensore

I bianconeri pensano a un clamoroso acquisto per la difesa

La Juventus sta sondando diversi terreni per rinforzare il reparto arretrato. L’ultima idea di Manna porta a un difensore del Milan che è cresciuto moltissimo sotto la gestione Pioli nel ruolo di centrale. Il nome che piace ai bianconeri è Pierre Kalulu, arrivato due anni fa dal Lione come sconosciuto ed è presto diventato un giocatore importante per i rossoneri.

Si valuta una contropartita per arrivare a Kalulu

La dirigenza bianconera si sarebbe già mossa per chiedere informazioni sul francese. Secondo quanto riportato da Libero la Juventus avrebbe proposto Mckennie per arrivare al classe 2000. Risposta negativa dei rossoneri che non sono particolarmente convinti che il texano possa fare al caso loro.