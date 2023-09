Calciomercato Juventus, sirene inglesi per l’attaccante: Klopp vuole il giocatore

Federico Chiesa, attaccante classe 1997 della Juventus e della nostra nazionale, sta dimostrando di essere un perno fondamentale dei bianconeri. Il giovane talento segna, fornisce assist e soprattutto è un grande trascinatore e le sue qualità sono finite nel mirino del Liverpool.

Calciomercato Juventus, Klopp vuole Chiesa

Torna ad essere un obiettivo di mercato del Liverpool, Federico Chiesa. Diverse testate spagnole danno infatti il giocatore bianconero come profilo preferito dal tecnico dei “Reds“, Jurgen Klopp, per sostituire in rosa l’egiziano Salah, che, a giugno, potrebbe lasciare l’Inghilterra per chiudere presumibilmente la carriera in Arabia Saudita.