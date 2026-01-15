Calciomercato Juventus, Spalletti ha dato l’ok: contatti avviati per Mateta

Il calciomercato Juventus continua a dirigersi verso la ricerca di nuovi attaccanti. Nelle ultime ore intorno alla Juve è spuntato un nuovo nome e, secondo le indiscrezioni, sono stati avviati già i contatti per Mateta del Crystal Palace.

Calciomercato Juventus, a lavoro per Mateta

La dirigenza della Juventus ha avviato i primi contatti con il Crystal Palace per l’attaccante Jean-Philippe Mateta, classe 1997. Il giocatore di origini francesi si è fatto notare e valere sul campo, ha realizzato finora otto gol in 21 presenze in Premier League. La Juve dovrà fare i conti con gli inglesi perché l’attuale valutazione del Crystal Palace, con cui il 28enne ha un contratto fino a giugno 2027 si aggira tra i 30-35 milioni di euro.

La dirigenza ha intenzione di provare a trattare per il giocatore francese anche perché Spalletti ha dato l’ok per aprire una eventuale trattativa. Mateta è un calciatore di suo gradimento. La Juve sta lavorando per il dopo Vlahovic e si preferirebbe avere Mateta subito. Qualora i bianconeri decidessero di non fare ora l’investimento non è detto che non lo facciano a giugno.