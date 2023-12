La Juventus, già da qualche tempo, stava seguendo le orme del giovane centrocampista montenegrino Vasilije Adzic, classe 2006, che attualmente gioca al Buducnost di Podgorica. Il ragazzo, che in patria viene paragonato a De Bruyne, ad oggi, sembra destinato a vestire un’altra maglietta della Serie A cioè, quella del Bologna.

La motivazione che ha spinto Adzic a scegliere il Bologna

Il perché della scelta del ragazzo classe 2006, lo spiega Andrija Delibasic, direttore sportivo del club est-europeo, al quotidiano locale Vijesti: “Era da tempo che un club italiano non faceva un’offerta del genere per un giocatore dell’ex Jugoslavia. E per un 17enne. Inoltre, nell’offerta, si legge che oltre alla cifra per l’affare il Buducnost riceverà anche il 20% del futuro trasferimento dal Bologna. Rimarrà con noi in estate e ci aiuterà nella lotta al titolo. Lo seguono da tempo, pensa che sia molto importante aver sentito dal Bologna che contano su di lui già dall’estate prossima, senza idee di prestiti o transiti dalle giovanili. Lo vedono già come un giocatore da prima squadra. Inoltre, parleremo con lui e la famiglia, presenteremo loro i dettagli. Come prima cosa vogliamo che Vasilije e i suoi siano soddisfatti. Con il Bologna parliamo anche di amichevoli giovanili, credo sarebbe bello”.