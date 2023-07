Calciomercato Lazio, il rinforzo per l’attacco può arrivare dalla Bundesliga

La Lazio guarda anche in Bundesliga per l'attacco

La Lazio ancora è a secco per quanto riguarda le operazioni in entrata, ma Maurizio Sarri ha ben chiara la lista di rinforzi che vorrebbe, soprattutto nel reparto d’attacco. Il primo nome resta sempre quello di Domenico Berardi, anche se la trattativa con il Sassuolo non si preannuncia facile, per questo motivo vengono sondate delle alternative.

Calciomercato Lazio, piace Lukebakio come alternativa a Berardi

Come riportato dal Messaggero, oltre al noto Karlsson dell’Az Alkmaar, occhio anche a Dodi Lukebakio dell’Hertha Berlino, che si aggiunge a una lista che comprende anche Matteo Politano del Napoli e Riccardo Orsolini del Bologna. Lukebakio è seguito anche dalla Fiorentina che si è informata giorni fa con il club tedesco.