Calciomercato Lazio, Kerkez ha deciso: vuole solo i biancocelesti

La Lazio pare abbia intenzione di puntellare ogni singola zona del campo per rendere all’allenatore Maurizio Sarri una rosa di livello e che possa competere al meglio alla prossima edizione della UEFA Champions League. L’ultimo nome sul taccuino della dirigenza biancoceleste è quello di Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese classe 2003 dell’AZ Alkmaar.

Calciomercato Lazio, Kerkez comunica all’AZ di voler giocare per la Lazio

Milos Kerkez, giovanissimo esterno della nazionale Ungherese, stando alle parole di TMW, ha preso la sua decisione: vuole diventare un giocatore della Lazio. Il giocatore avrebbe già comunicato la sua scelta all’AZ Alkmaar, ma c’è però ancora distanza fra i due club. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, per provare ad arrivare alla fumata bianca che regalerebbe a Sarri un nuovo terzino sinistro. L’offerta dei capitolini è pari a 12 milioni di euro, mentre la richiesta degli olandesi è di 15 milioni. Discorso differente per Pellegrini, definita prima scelta dal tecnico napoletano. La richiesta della Juventus per la cessione a titolo definitivo del giocatore ex Roma, è di 8 milioni di euro e da parte dei biancocelesti, almeno per adesso, non c’è stato alcun passo avanti in termini economici.