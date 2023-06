Calciomercato Lazio, Kezman conferma: “Milinkovic potrebbe finire in Arabia”

“Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Se questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere“.

Kezman: “Milinkovic in Arabia? Vedremo..”

Sono queste le parole a El Balad di Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic-Savic, che svela come il calciatore potrebbe finire presto in Arabia Saudita, andando a fare compagnia a gente del calibro di Benzema, Cristiano Ronaldo e Ziyech.