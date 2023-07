Calciomercato Lazio, si allontana la pista Pellegrini | altro obiettivo sfumato

Non ci sarà probabilmente il ritorno in maglia biancoceleste per Luca Pellegrini. Sarri ha da tempo fatto la lista degli acquisti a Lotito, che a oggi non sembra averlo accontentato visto il solo arrivo di Castellanos.

Calciomercato Lazio, Pellegrini verso la Ligue 1

E proprio nei 5 acquisti chiesti al numero uno biancocelesti c’è anche il nome dell’ex Roma, che pare però sempre di più allontanarsi visto le richieste della Juventus, che prende in considerazione l’uscita del calciatore solo a titolo definitivo. Lotito non si muove dal prestito secco fino a giugno mentre sul calciatore è piombato il Nizza, che è intenzionato a offrire 8 milioni di euro al club bianconero.