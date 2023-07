Calciomercato Lazio, si complica per il centrocampista: parla il suo agente

Nelle scorse ore Lucas Torreira sembrava in viaggio verso l’Italia, con la Lazio sullo sfondo dopo la trattativa avviata da oramai diverse settimane. Secondo la ricostruzione de Lalaziosiamonoi, però, il giocatore questo pomeriggio era di rientro in Turchia dopo una breve visita in Italia.

Calciomercato Lazio, le parole di Pablo Bentancur

L’agente del centrocampista, Pablo Bentancur, è tornato a parlare della situazione del suo cliente. “Adesso è tutto bloccato. La Lazio è andata su un piano B e in ogni caso il Galatasaray non lo ha messo in vendita. Se arriva una proposta che fa felici tutti, si farà. La Lazio però per ora è andata su un piano B e non c’è problema”.