Calciomercato Milan, accordo totale con Pulisic I Al via la fase più difficile

Milan, è stato raggiunto un accordo tra Christian Pulisic e la società rossonera. L’americano è in uscita dal Chelsea, che da tempo lo ha messo fuori dal progetto. Il primo passo della trattativa è stato compiuto, ora manca la parte più importante.

Milan-Pulisic, parte la trattativa con il Chelsea

Pulisic ormai non ha più dubbi, vuole il Milan, e per sbarcare a Milano è stato disponibile a una riduzione dell’ingaggio. Il Chelsea, dal canto suo, chiede 25 milioni di euro per liberare il giocatore, in scadenza a giugno 2024. La disponibilità non manca al Milan, che intende reinvestire, almeno in parte, i soldi incassati dalla cessione di Sandro Tonali. La montagna è ancora lunga, ma la prima parte è stata superata.