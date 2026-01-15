Calciomercato Milan, assalto a Goretzka: triennale da 7 milioni di euro

Il calciomercato Milan si dirige verso una chiusura per un contratto a Leon Goretzka. Ad insistere per il giocatore è mister Allegri, e il ds Igli Tare sta portando avanti i dialoghi con il centrocampista che in scadenza di contratto con il Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, si insiste per Goretzka

Il Milan non è l’unico club a voler portare nella propria rosa il tedesco classe 1995. Il giocatore non ha intenzione di fare sconti a nessuno, la sua richiesta è chiara: un triennale da 7 milioni di euro. Il club del Diavolo vuole provarci, anche perché Max Allegri ha intenzione di arricchire il proprio organico e creare una rosa di qualità, competitiva per il prossimo anno, anche in virtù di una possibile qualificazione alla prossima Champions Leagu. In ogni caso c’è da dire che Goretzka sarebbe comunque un colpo di mercato per l’estate e non per gennaio.

I contatti proseguono e, dopo il colpo a parametro zero Luka Modrić, della scorsa estate, a Milanello si può guardare con ambizione al mercato estiv. Il ds Igli Tare sta valutando la possibilità di portare in rossonero per la stagione 2026-27 Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco che compirà 31 anni a febbraio. Il tedesco, vincitore di 16 trofei in sette stagioni e mezzo in Germania, è uno tra i migliori centrocampisti in circolazione. Il Milan è fortemente interessato e proverà a mettere a segno il gran colpo.