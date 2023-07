Calciomercato Milan, Ballo-Touré se ne va: due i club interessati

Un mercato, quello del Milan, che tira le somme e incomincia a parlare anche per le uscite dopo i difficili ma riusciti colpi piazzati in entrata per rendere più competitiva la rosa a disposizione di Stefano Pioli, dopo i pesanti addii che hanno caratterizzato l’inizio dell’estate rossonera.

Calciomercato Milan, Ballo-Touré in uscita

Dopo 2 stagioni condite da 26 presenze, tra campionato e Champions League, e un solo gol realizzato l’1 ottobre 2022 in occasione della vittoria per 1-3 in casa dell’Empoli, Fodé Ballo-Touré potrebbe lasciare Milano e il Milan. Come riportato questa mattina dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono due opzioni per il futuro del giocatore senegalese che è tra coloro che non sono stati convocati da Stefano Pioli per la tournée negli Stati Uniti: il terzino può tornare in Ligue 1, dove ha già giocato con Lille e Monaco, stavolta approderebbe al Nizza, oppure restare in Serie A con il Bologna.