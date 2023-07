Reijnders si presenta: “Pioli e Moncada mi volevano qui. Giocherò con Leao”

Tijjani Reijnders, nuovo calciatore del Milan è stato presentato in conferenza stampa quest’oggi. Tanti i temi toccati, da Pioli e Moncada fino ad arrivare al rifiuto al Barcellona.

Reijnders: “Sono un centrocampista moderno. E su Koopmeiners”

I tifosi ti hanno subito mostrato molto affetto…

“È bellissimo”.

Come è andato il primo incontro con Milanello?

“Il primo giorno è stato molto bello, ho parlato con Pioli e i miei compagni”.

Tanti olandesi hanno scritto la storia del Milan…

“Ho visto tanti video, sono tutti giocatori leggendari. Non voglio mettermi in paragone con loro, ma spero di fare belle cose al Milan e di dare tanto a questo club”.

Che tipo di giocatore sei?

“Sono un centrocampista moderno, box to box, che posso sia salire che tornare per difendere. Le mie qualità si vedono meglio in fase offensiva”.

Hai detto no al Barcellona?

“C’erano state delle trattative con Pioli, Moncada e loro volevano che venissi qua per giocare come centrocampista: è stato un sì decisivo ed è bellissimo giocare qua”.

Che differenze troverai con la Serie A?

“Sono campionati diversi, la Serie A è un po’ più cristallizzata nelle posizioni. Sono voglioso di migliorare dal punto di vista tecnico e tattico”.

Dove giocherai?

“Pioli vuole giocare con due centrocampisti che riescano ad aprire le linee e a dare una mano in attacco, poi ci vuole un giocatore che difenda e su questo dobbiamo lavorare e trovare equilibrio”.

Ci sono analogie tra te e Koopmeiners?

“Non ci sono molte analogie, lui è molto creativo, molto offensivo”.

Giocherai oggi?

“Oggi non giocherò, mi sono appena allenato e domani partirò per gli USA con la squadra”.

L’anno scorso è stata l’annata più importante della tua carriera…

“Si, è vero, ho avuto tanta fiducia, riuscivo a creare tante occasioni, a ricevere molto la palla”.

Hai parlato con qualche compagno olandese?

“Ho parlato con diverse persone e una di queste mi ha detto che ho tutte le capacità per far bene in Italia, la Serie A è perfetta per crescere e non dovevo pensarci due volte”.

Che tipo di giocatore sei?

“Voglio costruire gioco, creare occasioni e spero di riuscirci anche qua. Seedorf è un grandissimo giocatore, ma è difficile mettersi a confronto”.

C’è qualcuno con cui sei curioso di giocare?

“Ho visto tante partite del Milan l’anno scorso, ci sono grandi giocatori come Rafa Leao, Theo… Non vedo l’ora di giocare con loro”.

Sei abile sui calci piazzati?

“Cerco sempre di migliorarmi sui calci piazzati, cerco sempre di fare il meglio. Tirare come Pirlo non è una cosa da tutti i giorni, ma io spero di contribuire come so fare”.

In Olanda esiste una mela chiamata ‘Golden delicious reijnders’…

“È un onore essere paragonato a questa mela, spero di essere all’altezza di questo soprannome. Voglio avere fiducia in me stesso, preferisco giocare sempre col sorriso in faccia, senza pensare alle paure. Voglio che le persone vedano quel sorriso e pensino che io qui stia bene”.