Milan, parla Reijnders: “Pioli fondamentale. Al Barcellona sarebbe stato diverso”

Dopo l’annuncio del trasferimento di Tijjani Reijnders al Milan, l’olandese è stato intervistato da De Telegraaf di presentazione: “So tutto di chi ha giocato qui, da Gullit, Rijkaard, van Basten e Ibra: ho preferito questo club perché con Pioli occuperò la mia posizione preferita, mentre nel Barcellona sarebbe stato diverso”.

Le motivazioni della scelta

Il centrocampista racconta un aneddoto sul padre agente: “Mio papà mi ha raccontato di Marco van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit, in particolare è un grande fan di Van Basten. Ho visto i suoi video e ho capito perché… Il Milan però è anche il club in cui hanno giocato Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho e Andrea Pirlo. Nessuno deve spiegare quanto sia grande questo club”. Sulle vicende di mercato spunta un clamoroso retroscena: “Ho sentito per la prima volta del Milan da mio papà meno di un mese fa. Ho capito subito che l’interessamento era serio. Ho scelto il Milan perché, dopo aver parlato con Pioli, ho capito esattamente come giocheremo in attacco e in difesa. Al Milan potrò giocare nella mia posizione preferita. Al Barcellona sarebbe stato diverso. Un club di Premier improvvisamente ha presentato un’offerta migliore di quella del Milan così l’Az mi ha chiesto se fosse un’opzione per me. Ma il Milan era una scelta definitiva. Di chi si tratta? Non lo dirò per questione di rispetto”.