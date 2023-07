Calciomercato Milan, canale aperto con Morata | C’è la proposta di Moncada

Milan, proposta di contratto per Alvaro Morata

Milan, si fa sempre più serrata la corte del Diavolo ad Alvaro Morata. Lo spagnolo rappresenta un autorevole candidato per l’attacco rossonero e i dirigenti di Via Aldo Rossi stanno lavorando per trovare l’incastro giusto.

Milan, il Diavolo fa la sua mossa

Come riferisce Gianluca Di Marzio, c’è una novità importante in merito alla telenovela. Il Milan, infatti, avrebbe fatto la sua proposta al giocatore. Un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione, più il pagamento della clausola rescissoria presente nel contratto che lega Morata all’Atletico Madrid. Quest’ultima, sempre secondo Di Marzio, sarebbe pari a 10 milioni di euro, più altri 2 di tasse.