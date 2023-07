Calciomercato Milan, dalla Spagna confermano: il giocatore ad un passo dai rossoneri

Il Milan vuole chiudere a breve il mercato in entrata con gli ultimi colpi per regalare a Stefano Pioli una rosa di alto livello: i rossoneri hanno bisogno di un altro rinforzo a centrocampo che ha il nome e cognome di Yunus Musah del Valencia.

Calciomercato Milan, dalla Spagna confermano Musah ad un passo dai rossoneri

Come riportato dalle testate spagnole Superdeporte e Plaza Deportiva, Milan e Valencia sono sempre più vicini a trovare un accordo per il centrocampista americano per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. La chiusura dell’affare dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.