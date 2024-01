Calciomercato Milan, i rossoneri ci provano per Dragusin

Anche il Milan su Dragusin, come conferma Sky Sport anche i rossoneri nella trattativa per assicurarsi Dragusin. Il centrale del Genoa piace a Tottenham, Napoli e Bayern Monaco. Il club rossonero prova ad inserire nella trattativa Colombo, al momento in prestito al Monza.

Dragusin, obiettivo dei top club

Dragusin piace a tutti, il Milan ci prova anche se l’affare non sembra di facile soluzione. Sul difensore sembra in vantaggio il Napoli campione d’Italia, ma l’inserimento di club esteri sul calciatore rendono difficile la permanenza in Serie A del forte difensore.