Calciomercato Milan, i rossoneri stringono il cerchio attorno al Chelsea I Tutti i dettagli

Milan, continua il pressing rossonero per gli obiettivi Loftus-Cheek e Pulisic. Il duo del Chelsea è nei radar di Via Aldo Rossi da tempo, e potrebbero sbarcare in Italia nei prossimi giorni. Una operazione che andrebbe a dare vigore a un mercato, quello rossonero, fino adesso di studio.

Milan, Loftus-Cheek al rush finale. Stretta su Pulisic

L’operazione certamente più avanti, per il Milan, è quella che riguarda Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista è ai dettagli per il passaggio in rossonero. L’esborso sarà di 15 milioni di euro per le casse di Via Aldo Rossi, che lo acquisterà a titolo definitivo. Per Pulisic, invece, i discorsi non sono nella fase finale, ma il Milan sta apportando l’assalto che spera possa essere decisivo. Il cerchio si stringe, Moncada è pronto alla presa della sponda Blues di Londra.