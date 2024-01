Calciomercato Milan, il Bayern osserva Buongiorno | Il difensore riflette

Il Milan ha deciso di puntare tutto su Alessandro Buongiorno. Furlani starebbe cercando di affrettare i tempi per l’acquisto del difensore in questa sessione di mercato per evitare brutte sorprese in estate. Il Torino valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro e preferirebbe non cederlo a gennaio.

Milan, occhio al Bayern per Buongiorno

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Bayern sta osservando la situazione legata a Buongiorno. Il giocatore ha aperto al trasferimento già in questa sessione e, in questo momento, non avrebbe preferenze sulla prossima destinazione. Quindi, il primo club che accontenterà i granata potrebbe accaparrarsi il difensore.