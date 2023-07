Calciomercato Milan, il giovane attaccante pronto a rifare le valigie

Con l’inizio del calciomercato che di fatto ha dato il via alla nuova sessione estiva 2023, le varie società hanno iniziato mettere segno i vari obiettivi di mercato. Il Milan è una di queste e tra trattative per le nuove entrate e trattative per le partenza, di lavoro da fare ce n’è davvero tanto. Soprattutto in ottica cessioni dopo l’arrivederci di Tonali che a tutti gli effetti passerà in Premier League tra le file del Newcastle, un altro nome che in queste ultime ore sta tenendo banco è quello di Lorenzo Colombo.

Calciomercato Milan, dove è diretta la punta rossonera

Lorenzo Colombo, classe 2002 è uno di quei calciatori da definire come talenti puri. Nato e cresciuto nelle giovanili del Milan, il ventunenne già nazionale under 21 venne girato in prestito ad inizio stagione scorsa al Lecce. Qui ha trovato Marco Baroni, l’allenatore che ha saputo motivarlo e gestirlo al meglio. E adesso neanche a farlo apposta lo stesso Baroni, che nel frattempo è diventato il nuovo tecnico dell’Hellas Verona, lo ha richiamato. Lo vorrebbe con lui tra le fila della squadra veneta. Intanto l’attaccante è tornato in rossonero dopo che la società stessa ne ha esercitato il controriscatto pari a tre milioni di euro. Se poi verrà nuovamente girato, magari proprio alla squadra del suo ex allenatore, questo ancora non è chiaro ma una cosa è certa: il giovane centravanti inizia a fare sempre più gola.