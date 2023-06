Calciomercato Milan, il Newcastle pronto al bis? Dopo Tonali punta un altro big

Milan, non sembra volersi fermare a Tonali la campagna acquisti del Newcastle in casa rossonera. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, gli inglesi avrebbero messo nel mirino anche Theo Hernandez. Il terzino, al momento, avrebbe manifestato la volontà di rimanere al Milan.

Milan, rischio esodo a Milanello?

Dopo l’addio del centrocampista ex Brescia, dunque, anche il terzino francese sembrerebbe essere entrato nell’interesse del Newcastle. Una opzione, questa, al momento solo velata, visto che si tratterebbe solo di una richiesta di informazioni. In casa Milan si tiene monitorata la situazione. Per strappare Theo Hernandez a Via Aldo Rossi, tuttavia, dovrebbe arrivare una cifra di almeno 100 milioni di euro.