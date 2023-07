Calciomercato Milan, il Toro pronto alla carica per Messias | Un granata nell’affare?

Milan, fervono gli acquisti in casa rossonera, in particolare nel reparto offensivo. A Christian Pulisic, infatti, potrebbe aggiungersi Samuel Chukwueze, per quale c’è ancora molto da lavorare. Per controbilanciare le entrate, però, servirà qualche cessione tra gli esuberi. Un giocatore con la valigia in mano e’ Junior Messias.

Milan, Messias in direzione Torino?

Il brasiliano e’ uno dei giocatori che lasceranno Milanello. Su di lui, come riferito da Calciomercato.com, c’è il Torino. Il club di Urbano Cairo segue con attenzione il brasiliano e potrebbe farsi carico di un giocatore ormai da tempo non più nei piani di Via Aldo Rossi. Non e’ escluso che nell’affare possa entrare anche Wilfted Singo, giocatore nel mirino delle grandi.