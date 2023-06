Calciomercato Milan, Kalulu resta un perno, ma c’è la condizione per un possibile addio

Milan, non è prevista una cessione di Pierre Kalulu

Milan, Pierre Kalulu è un perno della difesa rossonera. Il francese, pur non attestandosi sulle performance dello scudetto, si è confermato un punto di riferimento di Stefano Pioli. Il ragazzo sta dimostrando anche all’Europeo U21 come un giocatore dal grande futuro e con grandi qualità.

Milan, Kalulu parte solo in un caso

La permanenza al Milan al momento non è in discussione. Stando a quanto riferisce Footmercato, tuttavia, alcuni club della Premier League ci hanno fatto un pensierino. Se dovesse arrivare una offerta sull’ordine dei 20 milioni di euro, il Milan potrebbe considerare l’addio del giocatore. Del futuro non v’è certezza, la situazione va monitorata, ma Pierre Kalulu, al momento, vede il futuro rossonero.