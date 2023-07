Calciomercato Milan, lavoro ai fianchi dell’Az Alkmaar per Reijnders | Tutti i dettagli

Milan, lavoro di diplomazia per Reijnders

Milan, continua il lavoro sotterraneo con il club olandese per aggiudicarsi le prestazioni di Tijjani Reijnders. Le parti lavorano nell’ombra, cercando di venirsi incontro.

Milan, per Reijnders si gioca sui bonus

Come rivela Calciomercato.com, il Milan e l’Az Alkmaar non hanno smesso di parlare per arrivare a un accordo. La volontà di Tijjani Reijnders e’ quella di sbarcare al Milan, e le due societa stanno limando le differenze esistenti. Gli olandesi vorrebbero 25 milioni di euro, e fino adesso sono stati irremovibili. Il solco tra le differenti valutazioni si può trovare intorno ai 22-23 milioni con l’inserimento di bonus di varia natura.