Calciomercato Milan, Morata più Pulisic? Ecco perché si può

Milan, continua il pressing rossonero per Christian Pulisic. L’americano con passaporto croato e’ da tempo nell’orbita rossonera ed e’ un forte candidato a vestire la maglia meneghina. Nelle scorse ore e’ stata presentata un’offerta di 25 milioni di euro da parte dell’Olympique Lione, ma lo scenario e’ chiaro.

Milan, il no di Pulisic e la voglia di Diavolo

Stando a quanto riferiscono numerosi organi di stampa, Pulisic avrebbe respinto la corte dei francesi, dando assoluta priorità al Milan. Le parti sono in contatto per avvicinarsi alle richieste del Chelsea. Ad allontanare l’ipotesi Olympique Lione, inoltrare, ci sarebbero le criticità finanziarie del club transalpino. Pulisic più Morata, sarebbe questa l’idea di Moncada per provare a regalare a Pioli un attacco da cinque stelle, Giroud compreso. Per l’attaccante spagnolo infatti ci sarà un contatto nelle prossime ore.