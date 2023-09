Calciomercato Milan, nel mirino un campione del mondo: Furlani prepara l’assalto

Il calciomercato non dorme mai. Nonostante sia terminato da qualche settimana, il Milan guarda già alle prossime sessioni per tentare di rinforzare la rosa. L’ultima idea ha fatto parte della spedizione di Scaloni con l’Argentina al mondiale in Qatar. Si tratta di Giovani Lo Celso, fresco campione del mondo che ha il contratto in scadenza con il Tottenham a giugno 2025.

Il Milan prova a convincere il Tottenham

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i rossoneri hanno già pensato all’offerta da recapitare al club inglese. Furlani sarebbe pronto ad accontentare i londinesi pagando la cifra richiesta, ossia circa 20 milioni di euro.