Calciomercato Milan, niente decreto crescita per l’attaccante: la situazione

Il Milan, dopo una stagione con alti e bassi, culminata con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, sta cercando di rinforzare la rosa: nonostante l’uscita di Tonali, Cardinale vorrebbe mantenere alto il livello di competitività e, per questa ragione, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su un attaccante che conosce molto bene la Serie A.

Milan, assalto a Morata?

Per dare a Pioli un’alternativa affidabile a Olivier Giroud, il Milan sta sondando diversi nomi abituati alla serie A: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società rossonera starebbe guardando sempre con attenzione Alvaro Morata. Dopo aver perso Marcus Thuram, ufficializzato dall’Inter, il Diavolo starebbe cercando un profilo che conosca il calcio italiano e, dunque, che non dovrebbe metterci tanto ad ambientarsi. Nonostante ciò, l’ex attaccante del Real Madrid non potrebbe usufruire del decreto crescita in quanto, essendo tornato all’Atletico Madrid lo scorso anno dalla Juventus, il centravanti dei Colchoneros non ha trascorso, come richiesto, i due anni all’estero. Valutazioni in corso, dunque, per la società rossonera.