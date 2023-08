Calciomercato Milan, Pioli blinda Krunic

Il Milan non lascerà partire Rade Krunic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club ha respinto di recente un’offerta proveniente dal Lione che si aggirava intorno ai 12-13 milioni di euro. Sebbene l’offerta sia più vicina ai 15 milioni che Furlani aveva precedentemente richiesto al Fenerbahçe per trattare Krunic, la situazione appare complessa, visto che la finestra di trasferimento sta per chiudersi e il Milan sembra poco propenso a cedere un giocatore che è stato al centro dell’attenzione di Pioli per l’intera estate.

Calciomercato Milan, Pioli boccia il trasferimento di Krunic

La permanenza di Krunic è considerata cruciale almeno fino a febbraio, quando Bennacer tornerà completamente operativo. Il desiderio di Pioli di lavorare con Krunic sembra aver pesato nella decisione di bloccare qualsiasi possibile partenza. Il Corriere della Sera conferma ulteriormente le notizie, sottolineando che il Milan ha risposto alla richiesta specifica di Stefano Pioli di preservare Krunic all’interno della squadra. Nonostante gli sforzi finanziari compiuti da Lione e Fenerbahçe con offerte allettanti, il Diavolo sembra ora orientato a garantire la permanenza del centrocampista bosniaco. Inoltre, sembra che ci sia la volontà di prolungare il contratto di Krunic con il Milan, segnalando un impegno a lungo termine.