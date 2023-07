Calciomercato Milan, rilancio in arrivo per Reijnders| Ecco l’offerta all’Az Alkmaar

Milan, pronta la seconda offerta per Reijnders

Milan, dopo il primo tentativo andato a vuoto, i rossoneri sono pronti al secondo assalto a Tijjani Reijnders. Per il centrocampista dell’Az Alkmaar e’ in corso un lavoro di precisione per limare le differenze tra domanda e offerta.

Milan, Moncada pronto alla seconda offerta

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, questa distanza di sta accorciando sempre di più. Nelle prossime ore dovrebbe essere recapitata una nuova proposta, che partirebbe da una base di 19 milioni di euro, ai quali se ne aggiungerebbero altri 4 di bonus. Nelle prossime ore si capirà se il secondo tentativo sarà quello della fumata bianca.