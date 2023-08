Calciomercato Milan, Saelemaekers può partire: spunta un club di Serie A

Non si è ancora concluso il mercato del Milan sia in entrata che in uscita. Tra i giocatori con le valigie in mano c’è Alexis Saelemaekers che non rientra più nei piani di Stefano Pioli e la dimostrazione ne è il fatto che la dirigenza rossonera abbia acquistato due esterni d’attacco.

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Torino: Pioli conferma Pulisic. Juric cambia l’attacco

Lotta a due per il belga

Sulle tracce del ragazzo c’è sempre stato il Betis Siviglia ma la trattativa non è mai decollata. Nelle ultime ore, invece, c’è in forte pressing il Bologna che è intenzionato a puntare sulle qualità dell’esterno. Da qui a fine mercato tutto può succedere.