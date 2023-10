Il Milan è ancora interessato a Armando Broja del Chelsea. L’attaccante albanese è stato un obiettivo del club rossonero durante la sessione di mercato estiva, ma i Blues ha rifiutato tutte le offerte. Broja è un attaccante di 21 anni, alto 190 cm e forte fisicamente. Ha un buon senso del gol e sa giocare sia da prima che da seconda punta.

Calciomercato Milan, ancora viva la pista per Broja

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il Milan non ha ancora rinunciato a Broja. Il club è ancora convinto delle sue qualità e ritiene che possa essere un’ottima aggiunta alla rosa. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire Olivier Giroud, che ha 36 anni e il contratto in scadenza a giugno 2024. Broja sarebbe un’opzione giovane e di prospettiva, che potrebbe crescere e migliorare sotto la guida di Stefano Pioli. La situazione è ancora in evoluzione, ma il Chelsea potrebbe aprire al prestito per dargli spazio e minutaggio.