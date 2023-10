Il Milan vuole rinnovare il contratto di Olivier Giroud. L’attuale accordo del giocatore francese scade a giugno 2024. I rossoneri sono soddisfatti delle prestazioni di Giroud, che ha contribuito a molte vittorie nella scorsa stagione. Il giocatore è un elemento importante per la squadra rossonera, in quanto è un centravanti di esperienza e di grande affidabilità.

Milan, si gioca al ribasso

Le trattative per il rinnovo del contratto di Giroud dovrebbero iniziare a breve. Il Milan vorrebbe prolungare il contratto del giocatore per un altro anno, fino a giugno 2025. Tuttavia, i rossoneri hanno anche l’intenzione di acquistare un nuovo centravanti più giovane per il futuro. Questo potrebbe far sì che Giroud venga relegato a un ruolo da riserva. Se il Diavolo dovesse acquistare un nuovo centravanti, il rinnovo del contratto di Giroud potrebbe essere condizionato a questa operazione. La società potrebbe infatti volere abbassare l’ingaggio del giocatore.