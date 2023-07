Calciomercato Milan, tanti gli esuberi da cedere: Pioli detta la linea

Il Milan non sta lavorando solo in entrata ma anche in uscita. Il nuovo ds Moncada avrà tanto lavoro da fare, soprattutto, nel trattare gli esuberi. Tanti i nomi sono in uscita ma tre in particolare rischiano di bloccare il mercato rossonero.

Calciomercato Milan, trattative impossibili

Sembra impossibile liberarsi di tre giocatori. De Ketelaere, Origi e Rebic rischiano di far saltare tutti i piani della dirigenza rossonera. L’olandese potrebbe partire in prestito seppur lui voglia rimanere e avere le sue chance, Origi ha un ingaggio troppo alto e per quello che ha dimostrato nessuno ha bussato alla porta di Cardinale. Per finire con Rebic. L’attaccante, ormai, conosce l’infermeria a memoria e di conseguenza nessuna offerta per lui sul tavolo.