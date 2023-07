Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attaccante | Spunta l’ex Tottenham

Dopo i quattro acquisti, che portano ai nomi di Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e Pulisic, la dirigenza rossonera vuole regalare a Pioli la ciliegina sulla torta a Pioli, ovvero quel grande attaccante da affiancare a Giroud nella prossima stagione. Furlani, ds del Milan, sta vagliando tutte le proposte sul tavolo, da Morata e Scamacca fino ad arrivare a Taremi e Ekitike, attaccante del PSG.

Calciomercato Milan, Furlani sceglie la punta per Pioli

E proprio in queste ultime ore è spuntata un’idea alla dirigenza rossonera che porta a Danjuma, attaccante del Villareal e che potrebbe arrivare insieme a Chukwueze. Secondo quanto riportato da Milanews, il calciatore nigeriano, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Tottenham, può arrivare a Milano in prestito oneroso per 4 milioni di euro con il riscatto fissato tra un anno.