Calciomercato Milan, tutti gli ostacoli nella corsa ad Arda Guler | Pronta l’offerta

Milan, uno degli obiettivi più caldi del mercato rossonero è Arda Guler. La stellina classe 2005 è inseguito da mezza Europa grazie al suo talento, mostrato con la maglia del Fenerbahce e della nazionale turca. Via Aldo Rossi ha deciso di puntare su di lui in ottica futura.

Milan, due scogli da superare per Arda Guler

La strada che conduce al giovane talento turco, tuttavia, appare al momento in salita. A complicare ogni discorso sono le commissioni richieste dal suo entourage per un eventuale trasferimento. In secondo luogo, inoltre, c’è il discorso legato alla clausola rescissoria. Il Milan è disposto a pagare i 17,5 milioni di euro previsti per liberarlo. Il problema è ricollegato al fatto che almeno 4-5 club sarebbero disposti a farlo, creando di fatto i presupposti per una vera e propria asta internazionale attorno ad Arda Guler.